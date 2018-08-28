إنفينيتي تكشف مستقبل السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:48 مساء

تعرض إنفينيتي وللمرة الأولى في حدث بيبل بيتش كونكور ديليجانس 2018 سيارتها التجريبية المدهشة «بروتوتايب 10»، وهي مركبة كهربائية جريئة من طراز رودستر الكلاسيكية، والتي تمثل مدخلاً لرغبة العلامة التجارية في تقديم متعة القيادة والأداء المثير من خلال المحركات الكهربائية.

وقد أعادت إنفينيتي تصميم السيارة من طراز رودستر الكلاسيكية من خلال «بروتوتايب 10» ذات المقعد المنفرد بشكل جميل وأنيق وبأسلوب مستقبلي. وتمثل السيارة التجريبية تطورًا طبيعيًا للغة التصميم التي رأيناها للمرة الأولى في سيارة إنفينيتي كيو إنسبيريشن (Q Inspiration)، وتمنحنا لمحات عن مستقبل التصميم لدى العلامة التجارية. وتنوي إنفينيتي جعل جميع سيارات الإنتاج الجديدة التي تصنعها كهربائية التشغيل اعتبارًا من العام 2021.

تعكس السيارة التجريبية بروتوتايب 10 من إنفينيتي مخطط وتصميم عدد من تصاميم السيارات الأكثر إثارةً في تاريخ صناعة السيارات، حيث احتفل المصنعون بمفاهيم القوة عبر سيارات المنافسات ذات المقعد الواحد والقوة الكبيرة. تتحدث سيارتنا التجريبية الجديدة لغة مستقبل السيارات الكهربائية، وهو أمرٌ ينعكس في شكلها وتفاصيلها. إننا سعداء بعثورنا على مصدر للإلهام في حقبة ماضية مفعمة بالتفاؤل تميزت السيارات خلالها وبكل بساطة بشغف القيادة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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