تخلصي من تجاعيد العين بهذه الطريقة

تجاعيد العينين مشكلة تعاني منها كثير من السيدات وغير مرتبطة بالسن و هي عبارة عن تجاعيدَ دقيقة ورفيعة، وخطوط الضحك، وتتشكل حول زوايا العين الخارجية، تبدأ في الظهور بسبب النّقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، ومنها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والتّحديق، والعبوس، والابتسام.

وتوجد العديد من الطرق الطبيعة للتخلص من التجاعيد تحت العينين، دون الحاجة للجوء إلى العمليات الجراحية، أو الحقن، فهذه الطرق يمكنها التخلص من التجاعيد، والحصول على مظهرٍ أصغر في السّن، تعرفي معنا على هذه الطريقة واحرصي على تطبيقها في منزلك وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».