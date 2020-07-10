تخلصي من تجاعيد العين بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 يوليو 2020, 10:16 صباحا

تجاعيد العينين مشكلة تعاني منها كثير من السيدات وغير مرتبطة بالسن و هي عبارة عن تجاعيدَ دقيقة ورفيعة، وخطوط الضحك، وتتشكل حول زوايا العين الخارجية، تبدأ في الظهور بسبب النّقص في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى ظهور التّجاعيد تحت العينين، ومنها التّعرّض المفرط لأشعّة الشّمس، والتّدخين، والتّلوث، والتّحديق، والعبوس، والابتسام.

وتوجد العديد من الطرق الطبيعة للتخلص من التجاعيد تحت العينين، دون الحاجة للجوء إلى العمليات الجراحية، أو الحقن، فهذه الطرق يمكنها التخلص من التجاعيد، والحصول على مظهرٍ أصغر في السّن، تعرفي معنا على هذه الطريقة واحرصي على تطبيقها في منزلك وذلك وفقًا لموقع «الموضوع».

البرتقال والنشا
يساهم عصير البرتقال في العناية بالبشرة والتخلص من البثور والشوائب من عليها، من ضمنها التجاعيد وعلامات تقدم سن البشرة. ينصح بعصر ثمرة من البرتقال وإضافة ملعقة من النشاء الذي يعمل على شد البشرة أيضًا، ثم اغمسي كرة من القطن بالخليط، وامسحي منطقة محيط العينين الحسّاسة بلطف. لنتيجة أفضل اتركيه طوال فترة الليل واغسلي وجهك في الصباح، اعتمدي على استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وستلاحظين النتائج الفعالة لبشرة خالية من التجاعيد.

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