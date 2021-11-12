ارتفاع عدد قتلى حفلة ترافيس سكوت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 02:06 مساء
مغني الراب ترافيس سكوت خلال مهرجان أستروورلد عام 2019 في ملعب إن آر جي، في هيوستن (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا حفلة موسيقية ضمن مهرجان «أستروورلد» في تكساس، إلى تسعة قتلى، بعد وفاة طالبة في الثانية والعشرين، متأثرة بالجروح التي أُصيبت بها بسبب التدافع.

وكانت بهارتي شاهاني موضوعة تحت جهاز التنفس الصناعي، منذ نحو أسبوع في أحد مستشفيات ضواحي تكساس.

وقالت والدتها للصحفيين وهي تبكي: «ما أريده فقط هو استعادة طفلتي»، وفق «فرانس برس».

وكانت بهارتي شاهاني ضمن الحضور في حفلة موسيقية لمغني الراب ترافيس سكوت شهدت تدافعًا للجمهور تسبب بسقوط بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة مئات آخرين بجروح.

وروى قريبها موهيت بيلاني الذي كان يرافقها خلال الحفلة لمحطة «إيه بي سي 13» التلفزيونية المحلية أن «شخصًا وقع ثم سقط الآخرون كحجارة الدومينو» بعضهم فوق بعض.

وأضاف: «كان الناس مكدسين وكان كل واحد يحاول» أن يخرج من هذا التكدس «ليتنفس ويبقى على قدي الحياة». ولا يزال صبي في التاسعة يدعى إيزرا بلاونت بين الموت والحياة.

ورفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد منظمي هذه الحفلة، وخصوصًا في حق ترافيس سكوت الذي كان يغني على المسرح لدى وقوع المأساة.

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