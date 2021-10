«EFP» ومركز السينما العربية يكشفان الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

قائمة النقاد العرب للأفلام الأوروبية (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت «EFP» ومركز السينما العربية قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالتزامن مع انضمام 13 ناقدًا إلى لجنة تحكيم الجوائز التي تتكون حاليًا من 71 ناقدًا من 15 دولة، يشاهدون الأفلام المرشحة للجوائز عبر الشريك الرقمي «فيستيفال سكوب»، وسوف يتم الإعلان قريبًا عن القائمة القصيرة للترشيحات، على أن تتم مراسم توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر).

وتضم قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: «107 Mothers» إخراج بيتر كيريكس (سلوفاكيا)، «After the Winter» إخراج إيفان باكراس (الجبل الأسود)، «Ali and Ava» إخراج كليو بارنارد (المملكة المتحدة)، «As Far as I Can Walk» إخراج ستيفان أرسينيفيتش (صربيا)، «Blue Moon» إخراج ألينا غريغور (رومانيا)، «Hinterland» إخراج ستيفان روزوفيتسكي (النمسا)، «Hive» إخراج بليرتا باشولي (كوسوفو)، «I'm Your Man» إخراج ماريا شرادر (ألمانيا)، «Kill It and Leave This Town» إخراج ماريوس فيلتشنكسي (بولندا)، «Inventory» إخراج داركو سينكو (سلوفينيا)، «Lamb» إخراج فلاديمير يوهانسن (آيسلندا)، «Libertad» إخراج كلارا روكيت (إسبانيا)، «Moon 66 Questions» إخراج جاكلين لينتزو (اليونان)، «My Sunny Maad» إخراج ميكيلا بافلاتوفا (جمهورية التشيك)، «Natural Light» إخراج دينيس ناغي (المجر)، «Neighbours» إخراج مانو خليل (سويسرا)، «Patchwork» إخراج بيتروس شارالمبوس (قبرص)، «Sisterhood» إخراج دينا دوما (مقدونيا الشمالية)، «The Gravedigger´s Wife» إخراج خضر عيدروس أحمد (فنلندا)، «The Last Ones» إخراج فيكو أونبو (إستونيا)، «The Most beautiful Boy in the World» إخراج كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري (السويد)، «The Pilgrims» إخراج لوريناس باريسا (ليتوانيا)، «The Staffroom» إخراج سونيا تاروكيتش (كرواتيا)، «The White Fortress» إخراج إيغور درلجاكا (البوسنة والهرسك)، «The Year Before the War» إخراج ديفيز سيمانيس جونيور (لاتفيا)، «Three Minutes - A Lengthening» إخراج بيانكا ستيغتر (هولندا).

أما النقاد المنضمون حديثًا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي): أحمد أبوالفضل (مصر)، أمجد جمال (مصر)، أمنية عادل (مصر)، داليا مصطفى (مصر)، سامية عايش (فلسطين)، سليم البيك (فلسطين)، سميرة دامي (تونس)، شريف ثابت (مصر)، شيماء سليم (مصر)، عز الدين الوافي (المغرب)، لمى طيارة (سوريا)، مروة أبو عيش (مصر)، وهدى جعفر (اليمن).

نشر الأفلام الأوروبية

وتقول سونيا هاينن المدير الإداري في «European Film Promotion»، «جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام، سوف يشارك في تقديمها 71 ناقدًا مرموقًا من 15 دولة عربية في مهرجان القاهرة، نعتز جدا بالفرصة التي تقدمها الجوائز لشركائنا، عبر نشر الأفلام الأوروبية في العالم العربي».

وأضافت هاينن «يسعدنا أن نقدم هذا العام مجموعة من الأفلام التي عُرضت في المهرجانات الكبرى لعام 2021، مثل صندانس وروتردام وبرلين وكان وآنسي ولوكرانو وفينيسيا وسان سيباستيان لمجموعة أكبر من النقاد العرب، هذا أمر رائع وشرف كبير لنا».

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان «أصبحت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في نسختها الثالثة إحدى المناسبات الرئيسية للأفلام الأوروبية في العالم العربي، كما تسلط الضوء بشكل أكثر قربًا على كتابات وإسهامات النقاد العرب وهو واحد من الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها من خلال تنظيم فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية».

ويضيف محمد حفظي رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، «في الدورات السابقة استضفنا بمهرجان القاهرة فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ويسعدنا أن يستمر ذلك للسنة الثالثة على التوالي، لأن هذا يتوافق مع سياسة المهرجان التي تسعى إلى أن يتعرف الجمهور على أفضل إنتاجات السينما العالمية».

وتقول علا الشيخ مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية «أسماء جديدة من الزملاء النقاد تضاف هذا العام إلى النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تجعلنا باستمرار على تماس مع الغرب في كل ما يقدمونه من جديد، وهذا هو فحوى السينما التي تلغي الحدود بين الثقافات وتقرب بينهم، نتعرف على بعض من خلال الأفلام العربية التي باتت جزءا أصيلا من التعريف عنا، نقترب من أفلامهم ونشاهدها ويكون لنا الرأي فيها، خاصة أنها تُعرض أيضا في مهرجانات عربية بعد جولتها في مهرجانات عالمية. نرحب بالزملاء الجدد من مختلف أنحاء العالم العربي، ومشاهدة ممتعة للجميع».