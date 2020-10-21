مركز السينما العربية يفتح باب التقديم في ورشة «روتردام لاب»

الموعد النهائي للتقديم إلى الورشة 10 نوفمبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)

يستمر مركز السينما العربية في استراتيجيته لدعم صناع الأفلام في العالم العربي، ويفتح باب التقديم للمنتجين العرب للمشاركة في ورشة «روتردام لاب» التي تقام هذا العام عبر الإنترنت، ضمن فعاليات النسخة المقبلة من مهرجان «روتردام السينمائي الدولي» (من 27 يناير إلى 7 فبراير)، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم 10 نوفمبر المقبل.

وتشترط الورشة أن يكون المنتجون العرب المشاركون أنتجوا فيلمًا أو فيلمين قصيرين على الأقل أو فيلمين طويلين على الأكثر. للتقديم عبر موقع مركز السينما العربية:

منذ 2016، يتعاون مركز السينما العربية مع «روتردام لاب» في ترشيح المنتجين العرب للمشاركة في الورشة، ومن بين الأسماء التي اختارها مركز السينما العربية في السنوات الماضية رامي عليان من فلسطين، وآية البلوشي من لبنان، وأمير الشناوي من مصر، وخديجة قدسي من السعودية وسورية وآخرون.

ورشة «روتردام لاب» تنظمها مؤسسة «سينيمارت» هذا العام عبر الإنترنت ضمن فعاليات مهرجان «روتردام السينمائي الدولي»، وهي ورشة عمل تدريبية تستغرق 5 أيام، وتستهدف المنتجين الواعدين من مختلف أنحاء العالم، وتستهدف تواجد أكثر من 69 منتجًا ينتمون إلى أكثر من 31 دولة، وسوف تعمل ورشة العمل على تدريب المنتجين المحترفين على كيفية بناء وتطوير شبكات التعاون الدولية، وإكسابهم الثقة والمهارات اللازمة للتوغل داخل التمويل السينمائي والمبيعات والتوزيع على مستوى دولي.