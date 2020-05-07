مركز السينما العربية يطلق سلسلة لقاءات على «إنستغرام»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 05:00 مساء
اللقاءات تبث عبر صفحة مركز السينما العربية على «إنستغرام» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مركز السينما العربية عن إطلاق سلسلة لقاءات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، من خلالها يقوم أحد أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، باستضافة واحد من صُنَّاع السينما داخل أو خارج العالم العربي، في مقابلة مفتوحة للجمهور عبر صفحة مركز السينما العربية على «إنستغرام».

الحلقة الأولى من لقاءات مركز السينما العربية بدأت الخميس، وحاورت فيها الناقدة علا الشيخ المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبوأسعد.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنجليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية «المرحلة التي يمر بها العالم حاليا مناسبة لهذا النوع من المحتوى، يمكن اعتبار العالم الآن في فترة راحة يلتقط فيها أنفاسه، وأثناء ذلك لدينا فرصة لنناقش ونهضم جيدًا ما قدمه سينمائيون كبار من مختلف أنحاء العالم ونتعرف على جديدهم، وهذا عبر مجموعة مميزة من النقاد العرب والأجانب الذين نسعى من خلال مركز السينما العربية إلى تسليط الضوء عليهم بشكل أكبر، وبالتأكيد نحن فخورون بأن يكون هاني أبوأسعد هو أول ضيوفنا من السينمائيين».

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