نشاط مكثف لـ«مركز السينما العربية» في «فينيسيا السينمائي الدولي»

مشهد من فيلم «أميرة» المعروض في مهرجان «فينيسيا» (خاص لـ بوابة الوسط)

للسنة السادسة على التوالي ينطلق مركز السينما العربية في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، الذي تشهد دورته الـ78 تواجدا مكثفا لصناعة السينما العربية، بالإضافة إلى تواجد 10 من شركاء مركز السينما العربية، يتنوع التواجد العربي بين الأفلام والمشروعات المشاركة، والحلقات النقاشية، وحفلات الاستقبال، وإطلاق مجلة السينما العربية.

الشركاء الذين يصحبون مركز السينما العربية في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»: «الهيئة الملكية الأردنية للأفلام» (الأردن)، «جيميناي أفريقيا» (مصر)، «راديو وتلفزيون العرب ART» (السعودية)، «روتانا» (السعودية ومصر)، «فيلم كلينك» (مصر)، مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» (مصر)، مهرجان «الجونة السينمائي» (مصر)، «Lagoonie Film Production» (مصر)، «MAD Solutions» (مصر والإمارات)، «The Imaginarium Films» (الأردن).

يشارك في فعاليات المهرجان 4 أفلام عربية، ففي قسم آفاق، ينافس فيلم «أميرة» للمخرج المصري محمد دياب، وفي قسم آفاق إكسترا يشارك فيلم «كوستا برافا» للمخرجة اللبنانية مونيا عقل، كما يُعرض خارج المسابقة فيلمان، «مملكة الصمت» للمخرجة السورية ديانا الجيرودي، والفيلم القصير «لا ترتاح كثيرا» للمخرجة اليمنية شيماء التميمي.

وضمن ورشة «فاينال كات فينيسيا»، تمنح «MAD Solutions» جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي إلى واحد من مشروعات الأفلام العربية المنافسة في الفعاليات، كما يقدم مهرجان «الجونة» جائزة نقدية قدرها خمسة آلاف دولار، بالإضافة إلى مشاركة مشروع الفيلم في منصة الجونة السينمائية.

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وينظم مركز السينما العربية خلال المهرجان حلقة نقاشية بعنوان «الأساليب الجديدة لتمويل الأفلام في العالم العربي»، يشارك فيها مجموعة من أهم الأسماء في صناعة السينما الدولية، ويبحثون في أهم اتجاهات وطرق التمويل السينمائي في العالم العربي.

تُقام الحلقة النقاشية، الإثنين، ويشارك فيها واين بورغ المدير الإداري في «NEOM»، وستيفن ستراشان، مفوض إدارة الأفلام في «فيلم العلا»، وعاصم رمضان، مدير العمليات في مجموعة روتانا، ومهند البكري المدير الإداري في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، والمنتجة رولا ناصر مؤسسة شركة «The Imaginarium Films»، وعدلي توما رئيس مجلس إدارة «Gemini Africa»، ويدير النقاش علاء كركوتي الشريك الإداري في مركز السينما العربية و«MAD Solutions».

وسوف يتبع الحلقة النقاشية حفل استقبال لـ«Gemini Africa» بالتعاون مع مركز السينما العربية، سوف يتم من خلالها الإعلان عن مستجدات متعلقة بالنشاط السينمائي لـ«Gemini Africa». بالإضافة إلى ذلك، يطلق مركز السينما العربية العدد الجديد من مجلة السينما العربية، الذي يسلط الضوء على قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأفلام العربية المشاركة في المهرجانات الدولية الكبرى، واستعراض لنشاط السينما العربية منذ بدء الوباء حتى الآن.