اكتشاف كهف أثري كبير يحوي رسوما صخرية بمنطقة ميراد مسعود شرق ليبيا

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

أعلنت مصلحة الآثار الليبية، الاثنين، عن اكتشاف كهف كبير على شاطئ البحر بمنطقة ميراد مسعود شرق البلاد يحوي رسومات صخرية، وذلك بناء على بلاغ من المقدم زائد صالح مسعود.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن مسؤولين من مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة توجهوا إلى عين المكان للتأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاد بشأن الموقع الذي يبعد حوالي 2 كلم شرق موقع العقلة على حافة وادي يعرف باسم وادي الشويعر من الجهة الغربية.

وقالت المصلحة إن المكان المبلغ عنه تبين أنه كهف كبير يتكون من ثلاث فتحات محفورة فى الصخر ويطل على البحر مباشرة وله طريق منقور في الصخر من الجهة الشرقية، وبه رسومات صخرية متمثلة في أشكال آدمية وحيوانية والكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام مثل:- الفؤوس والسهام الحجرية.

وبناء على هذه الدلائل رجحت مصلحة الآثار أن يكون هذا الموقع يرجع إلى «فترة ما قبل التاريخ»، ومن المحتمل أن يكون اكتشافا أثريا جديدا.

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

الرسومات التي عثر عليها بموقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)

موقع الكهف الأثري المكتشف شرق ليبيا. (مصلحة الآثار الليبية)