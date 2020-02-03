انطلاق مهرجان «أوال» المسرحي في البحرين

عرض مسرحي في دورة سابقة مهرجان «أوال» المسرحي (أرشيفية:انترنت)

أطلق مهرجان «أوال» المسرحي دورته الثالثة عشرة في الصالة الثقافية بالعاصمة المنامة بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأدباء العرب.

تحمل الدورة اسم الممثل والمخرج محمد عواد الذي توفي في أغسطس 2019 عن عمر ناهز 81 عاما، ويتزامن المهرجان هذا العام مع مرور 50 عاما على تأسيس المسرح الذي يحمل اسم كبرى جزر البحرين قديما، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس مجلس إدارة مسرح «أوال»، راشد نجم، في حفل الافتتاح السبت إن المهرجان يحتفي هذا العام بالتجربة الثرية والمميزة الذي قدمها مسرح أوال منذ تأسيسه صيف العام 1970، وأضاف أن دورة هذا العام تأتي ضمن خطة طموحة تهدف إلى تنويع العروض المسرحية المحلية والعربية والدولية لخلق منظومة من التجارب المختلفة التي تمنح الجمهور المسرحي متعة الفرجة وللمهتمين بالمسرح فرصة الاستفادة.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الثامن من فبراير عروضا من البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات والسعودية تصحبها ندوة تطبيقية عقب كل عرض، كما أصدر المهرجان كتابا لمناسبة اليوبيل الذهبي لمسرح أوال بعنوان «خمسة عقود من اللؤلؤ» إعداد محمد حميد السلمان، وكرمت إدارة المهرجان في الافتتاح عددا من المسرحيين البحرينيين.