تحويل «باراسايت» إلى مسلسل

المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-خو خلال تسلمه السعفة الذهبية في مهرجان كان 2019 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «إتش بي أو» التلفزيونية الأميركية أنها بصدد تحويل فيلم «باراسايت» للمخرج الكوري الجنوبي، بونغ جون-خو، إلى مسلسل قصير.

وتنافست قنوات ومنصات عدة لتكييف الفيلم وتحويله إلى مسلسل قصير، ومن أبرزها «نتفليكس» التي أنتجت فيلم «أوكجا» للمخرج الكوري الجنوبي في العام 2017 وفق ما ذكر موقع «ديدلاين هوليوود».

حصد فيلم «باراسايت» وهو كوميديا سوداء تدور حول العلاقة بين عائلتين، 130 مليون دولار في أنحاء العالم، علما بأنه فاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 2019 وأفضل فيلم أجنبي ضمن جوائز الغولدن غلوب، حسب «فرانس برس».

وقال بونغ (50 عاما) بعد تسلمه جائزة الغولدن غلوب الأحد: «بمجرد التغلب على حاجز الترجمة (...) ستتعرفون إلى الكثير من الأفلام المدهشة». وأضاف: «أعتقد أننا نستخدم لغة واحدة فقط وهي السينما».