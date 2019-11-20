سرداب تاريخي في مانيلا يتحول إلى موقع سياحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 11:00 صباحا
عامل عند مدخل موقع إل ديبوسيتو في مانيلا (أ ف ب)

في سرداب رطب داخل العاصمة الفيليبينية مانيلا، ينشط عمال في شبه ظلام بهدف تحويل هذا الخزان القديم ذي الأعمدة الصخرية والقناطر في الأسقف إلى موقع سياحي.

وحدها شرارات اللهب من أدوات اللحام والإضاءة الباهتة من المصابيح الموضوعة على الجدران تنير الممرات الرطبة في إل ديبوسيتو، الموقع الموروث من الحقبة الاستعمارية الإسبانية، الذي يدفع فاتورة الإهمال منذ عقود، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويوضح حافظ الموقع كاي أوليفيروس: «هذا المكان يحمل رمزية تاريخية كبيرة يتعين علينا نحن أبناء الفيليبين تقدير قيمتها وإبرازها، حتى بعد مرور كل هذه السنوات».

وانتهى تشييد هذا السرداب المصنوع من صخور بركانية قبل 137 عامًا، وكان قادرًا على تخزين 53 مليون ليتر من المياه التي كانت تنقل عبر أنابيب في اتجاه المنازل حتى مطلع القرن العشرين، وجفف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية الأنفاق لملئها بالذخائر، كذلك دمرت الولايات المتحدة المنشآت السطحية في إل ديبوسيتو لدى استعادتها السيطرة على الفيليبين العام 1945.

بعدها طوى النسيان هذا المخزن القديم وجرى تحويله إلى مكب للنفايات ثم شغله سكان غير قانونيين، إلا أن عملية تنظيف كبيرة أطلقت في المكان العام 2016، وينكب العمال حاليا على إنجاز جسر معدني سيستقبل الزوار لدى افتتاح الموقع أمام العامة في فبراير المقبل.

وتأتي أعمال التجديد على مشارف الذكرى المئوية الخامسة لوصول المستكشف فرناند دو ماجيلان، التي سيتم إحياؤها في 2021، وكان قد طالب بالأرخبيل باسم إسبانيا التي حكمت بعدها الفيليبين على مدى أربعة قرون.

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