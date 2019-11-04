«القاهرة السينمائي» يكشف تفاصيل دورة «يوسف شريف رزق الله» في مؤتمر صحفي

الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله (خاص لـ بوابة الوسط)

يعقد مهرجان «القاهرة السينمائى الدولي»، ظهر الإثنين، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان تفاصيل الدورة 41 التي تحمل اسم مديره الفني الراحل المخرج يوسف شريف رزق الله، وتقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل برئاسة المنتج محمد حفظي.

المؤتمر يقام في أحد فنادق وسط القاهرة، بحضور اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، وعدد من أعضاء لجان التحكيم، بالإضافة إلى الناقد أحمد رزق الله، ممثلًا عن أسرة المدير الفني للمهرجان يوسف شريف رزق الله، والمنتجة ماريان خوري مخرجة فيلم «احكيلي» المشارك في المسابقة الدولية للدورة 41.

تكشف إدارة المهرجان، خلال المؤتمر، قوائم الأفلام المتنافسة في المسابقات والبرامج المختلفة، كما تعلن أيضا أبرز الورش وجلسات النقاش التي من المقرر إقامتها بمشاركة أبرز صناع السينما العالميين.

ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 أكثر من 150 فيلمًا، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلمًا ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضًا على عدد من الأفلام العالمية الكبرى ستكون مفاجأة الدورة الجديدة، وخلال الفترة من 21 إلى 26 يقيم المهرجان النسخة الثانية من «أيام القاهرة لصناعة السينما» التي توفر للمحترفين فرصًا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

وكشف المهرجان أخيرًا افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم «الأيرلندي» للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن أيضًا منح جائزة «فاتن حمامة» التقديرية، في حفل الافتتاح، لكل من المخرج المصري الكبير شريف عرفة، والممثل وكاتب السيناريو ومخرج الرسوم المتحركة تيري جيليام، الذي حصل على جائزة البافتا وترشحت أفلامه وفازت بجوائز «أوسكار» و«غولدن غلوب»، كما أعلن منح جائزة «فاتن حمامة» للتميز للفنانة المصرية منة شلبي.