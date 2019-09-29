فيلم عن مدينة الصفيح البرازيلية يفوز بجائزة «الصدفة الذهبية» بإسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 04:38 مساء
المخرج الأميركي باكستون وينترز متسلما جائزة الصدفة الذهبية في مهرجان «سان سيباستيان» (أ ف ب)

فاز فيلم «باسيفيكادو» للمخرج الأميركي باكستون وينترز الذي يدور حول نزاع على السلطة داخل عصابة في مدينة صفيح في ريو دي جانيرو، مساء السبت بجائزة الصدفة الذهبية الرئيسية في مهرجان «سان سيباستيان» في شمال إسبانيا.

ونال الفيلم أيضا جائزة أفضل ممثل للبرازيلي بوكاسا كابينغليه وجائزة أفضل تصوير، وفق «فرانس برس».

وصور الفيلم، وهو من إنتاج دارن أرونوفسكي (بلاك سوان)، في مدينة الصفيح في مورو دوس برازيريس حيث يقيم المخرج، بالتعاون مع السكان وفي ظروف صعبة جدا وسط تبادل إطلاق النار وحملات الشرطة.

وعند تسلمه الجائزة، شكر باكستون وينترز سكان مدينة الصفيح «الذين جعلوني أفهم ما هو المجتمع الفعلي والذين ساعدوا في إنجاز الفيلم».

ويروي الفيلم قصة جاكا الذي يؤدي دوره كابينغليه وهو زعيم عصابة يعود إلى مدينة الصفيح بعد 14 عاما أمضاها في السجن. فيجد أن الشرطة سيطرت عليها استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في 2016 وعليه أن يعيد نسج علاقة مع ابنته البالغة 13 عاما التي تؤدي دورها كاسيا جيلو وهي من سكان الحي الفقير.

«باسيفيكادو» كان من بين 15 فيلما تتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ومنحت جائزة أفضل مخرج إلى المخرجين الباسكيين الإسبانيين إيتورو أريغي وجوزيه ماري غرانيو عن «لا ترينشيرا إينفينيتا» (الخندق اللامتناهي) وهما يعملان معا منذ 20 عاما.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة للإسبانية غريتا فرنانديث عن دورها في «لا إيخا دي أون لادرون» (ابنة لص) للبيلين فونيس.

ومنحت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإيرلندي نيل جوردان جائزة خاصة إلى فيلم «بروكيسما» الفرنسي من إخراج أليس وينوكور وبطولة إيفا غرين التي تؤدي فيه دور رائدة فضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
في العدد201: مشاورات مكثفة تمهد لمؤتمر «برلين» و«مأساة» مرزق مستمرة
ليبيا
مفاجأة.. التأشيرات تحرم منتخب الكرة المصغرة من المشاركة في «مونديال أستراليا»
رياضة محلية
دي مايو يؤكد نية العمل المشترك مع فرنسا لحل سياسي للأزمة الليبية
ليبيا
السفير الأميركي: لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الأطراف لتحسين شفافية وفاعلية ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بنغلاديش تكافح «فترة العار» بالفوط الصحية