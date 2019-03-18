«كابتن مارفل» يواصل صدارة شباك التذاكر الأميركية

الفيلم حقق في الأسبوع الأخير إيرادات قدرها 69.3 مليون دولار (أ ف ب)

حافظ فيلم البطولة الخارقة النسائية «كابتن مارفل» على صدارته شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية مع إيرادات قدرها 69.3 مليون دولار، بحسب ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة الأحد.

هذا الإنتاج الضخم لشركتي «ديزني» و«مارفل» حقق انطلاقة صاروخية الأسبوع الماضي، هي الأقوى لفيلم بطلة خارقة، ومع تسجيله عائدات عالمية قدرها 494 مليون دولار، بات مؤكدًا توجه العمل لنيل مليار دولار من الإيرادات بحسب «هوليوود ريبورتر»، وفق «فرانس برس».

واحتل المركز الثاني، بفارق كبير، فيلم الرسوم المتحركة الجديد «ووندر بارك» بعدما حصد 16 مليون دولار على شباك التذاكر الأميركية الشمالية.

أما المركز الثالث فكان لفيلم جديد آخر هو «فايف فيت أبارت» الموجه للمراهقين من إنتاج «سي بي إس» و«لايونزغايت» وبطولة هالي لو ريتشاردسون وكول سبراوس بدور مراهقيْن يقعان في حب بعضهما رغم إصابتهما بمرض يفرض عليهما التباعد. وحاز الفيلم عائدات قدرها 13.2 مليون دولار.

وتبعه في المركز الرابع فيلم «هاو تو ترين يور دراغون: ذي هيدن وورلد» مع 9.3 ملايين دولار.

والمركز الخامس في هذا التصنيف كان لفيلم «إيه ماديا فاميلي فيونيرل» الذي حصد 8.1 ملايين دولار.

أما الأفلام التي احتلت المراتب الخمس المتبقية في هذا التصنيف فكانت:

6- «نو مانتشس فريدا 2» مع 3.9 ملايين دولار.

7- «كابتيف ستايت» مع 3.2 ملايين دولار.

8- «ذي ليغو موفي 2: ذي سيكوند بارت» مع 2.1 مليون دولار

9- «أليتا: باتل إنجل» مع 1.9 مليون دولار.

10- «غرين بوك» مع 1.3 مليون دولار.