أونيس يشارك في افتتاح نادي شعراء بني وليد

أونيس يشارك في افتتاح نادي شعراء بني وليد (فيسبوك)

زار رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، السبت، منتدى الشعر ببني وليد، على هامش زيارته المدينة.

وكان في استقبال أونيس، بمقر المنتدى، رئيس قسم الشعر بالهيئة العامة للثقافة مراد غنية، وعدد من الشعراء المشارِكين في افتتاح وإشهار نادي شعراء بني وليد، التابع لمكتب الثقافة بالبلدية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وعبَّر أونيس عن سعادته بافتتاح نادي شعراء بني وليد، بدعم الهيئة العامة للثقافة وبمشاركة كبيرة من الشعراء، وأشار إلى أهمية دفع الحركة الثقافية ودعم ومساندة هذه المبادرات، وأكد أن الهيئة العامة للثقافة حريصة على دعم أنشطة المبدعين في كل المدن الليبية.

وتم خلال الاحتفال التخطيط لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية، منها مهرجان للشعر الشعبي في مدينة بني وليد.

أونيس يشارك في افتتاح نادي شعراء بني وليد (فيسبوك)

أونيس يشارك في افتتاح نادي شعراء بني وليد (فيسبوك)