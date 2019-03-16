المسرح الشعبي يستعد لليوم العالمي للمسرح بـ«جاك الليل»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 16 مارس 2019, 08:04 مساء

يستعد المخرج محمد الصادق لعرض مسرحية «جاك الليل» تأليف علي الفلاح وبطولة الفنان رافع نجم ، سعاد خليل، فرج الترهوني، اضاءة هشام الطيرة، موسيقى محمد الفاخري، مساعد اخراج اسامة الزروق، اشراف عام الطيب الطيرة.

وقال الطيب الطيرة لـ«بوابة الوسط» السبت إن «المسرحية عرضت في مهرجان درنة ، وشاركنا بها في مهرجان تونس الا ان هذا العرض مختلف ، فقد اعاد المخرج رؤيته الاخراجية لتظهر بشكل مختلف تماما».لفت الطيب الطيرة إلى أن «العرض سيكون في اليوم العالمي للمسرح 27 مارس، حيث جرت العادة منذ سنوات ان يجري الاحتفال به في مدينة بنغازي».

وأشار الطيرة إلى أن الاحتفال سيكون في المسرح الشعبي بنغازي والذي توقف عن العمل طوال السنوات السبع الاخيرة لوقوعه في مناطق الاشتباكات المسلحة خلال الحرب في  بنغازي.

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