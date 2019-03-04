بالصور: انطلاق مهرجان الثقافة ببلدية إمساعد

انطلق بنادي الأندلس الرياضي ببلدية إمساعد، الأحد، مهرجان الثقافة في دورته الأولى، الذي تقيمه بلدية إمساعد تحت إشراف هيئة الثقافة والإعلام بالحكومة الليبية الموقتة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي إمساعد على «فيسبوك» يأتي المهرجان بمشاركة مجموعة من الفنانين والشعراء من مختلف مدن ومناطق ليبيا، إضافة للمواهب والمبدعين في المنطقة.

ويحمل المهرجان شعار «إمساعد عراقة التاريخ وعبق الجغرافيا»، وهو شعار اتخذته هيئة مهرجان إمساعد الثقافي الأول للاحتفال بالمناسبة خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2019، وعُـيِّن الدكتور سليمان زيدان رئيسًا لهذه الدورة.

انطلاق مهرجان الثقافة في دورته الأولى ببلدية إمساعد (الإنترنت)

انطلاق مهرجان الثقافة في دورته الأولى ببلدية إمساعد (الإنترنت)

انطلاق مهرجان الثقافة في دورته الأولى ببلدية إمساعد (الإنترنت)