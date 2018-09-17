موراكامي ينسحب من ترشيحات بديلة نوبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 سبتمبر 2018, 01:36 مساء
الكاتب الياباني هاروكي موراكامي (أرشيفية:انترنت)

طلب الكاتب الياباني هاروكي موراكامي سحب ترشيحه لجائزة بديلة لجائزة نوبل للآداب، التي تم تأجيلها العام الجاري بسبب فضيحة جنسية، قائلًا إنه يريد التركيز على كتاباته.

وقال المنظمون المسؤولون عن تقديم الجائزة الجديدة خلال إعلان انسحابه على «فيسبوك» إن موراكامي أبدى امتنانه لترشيحه، لكنه قال إنه يريد أن «يركز على الكتابة بعيدًا عن اهتمام الإعلام»، ولم يقدم المنظمون المزيد من التفاصيل، وفقًا لوكالة «رويترز»، الأحد.

وأسست مجموعة من الشخصيات الثقافية السويدية الجائزة البديلة، بعد تأجيل تقديم جائزة نوبل للآداب هذا العام في أعقاب فضيحة جنسية في الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل.

والمرشحون الآخرون للجائزة البديلة: هم الكاتب البريطاني المولد نيل جيمان وماريس كوند المولودة في غوادلوب وكيم ثوي الفيتنامية المولد.

وقال بيان المنظمين إنهم جميعًا متحمسون بعد ترشيحهم، وسيعلن اسم الفائز بالجائزة في أكتوبرالمقبل.

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