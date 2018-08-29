صبا مبارك: سعيدة باختياري عضوة لجنة تحكيم بمهرجان «الجونة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 01:53 مساء
تألقت صبا رمضان الماضي من خلال مسلسل «طايع» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» في مؤتمر صحفي أُقيم ظهر الثلاثاء اختيار النجمة صبا مبارك لتكون عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر المقبل.

وعن اختيارها تقول صبا «هناك دومًا متعة خالصة عند اختياري ضمن لجنة تحكيم، ويصبح الأمر أكثر شغفًا حين يتعلق بالأفلام القصيرة، وهي عالم آخر من الأفلام لا تتم مشاهدتها بوتيرة كبيرة مثل الأفلام الروائية الطويلة أو حتى الوثائقية؛ وفيها دومًا أفلام رائعة ومواهب كبيرة؛ سعيدة باختياري ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي».

وتمتلك صبا خبرة واسعة كعضو لجان تحكيم في مهرجانات دولية، حيث اختيرت كعضو لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية مرتين كان آخرهما العام الماضي، كما شاركت في عضوية لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية (الطويلة والقصيرة) بمهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد، وكذلك الدورة الـ 38 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

وفازت صبا خلال 2018 بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان «طريق الحرير السينمائي» بأيرلندا عن فيلمها «مسافر: حلب اسطنبول»، والذي فاز أيضًا بجائزة أفضل فيلم روائي بالإضافة لثلاث جوائز أخرى خلال مشاركته بالمهرجانات الدولية هي جائزة أفضل فيلم روائي طويل وجائزة أفضل مونتاج للمونتير أحمد حافظ في المسابقة القومية للأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان «البوسفور السينمائي»، وتم عرضه في مهرجان «أنطاليا السينمائي» الذي فاز فيه بجائزة الجمهور. كما شارك الفيلم في مهرجان «سينما المرأة العربية» بالسويد ومهرجان «LET'S CEE السينمائي» في فيينا وتم عرضه في سوق الفيلم الأوروبي بمهرجان «برلين السينمائي».

وخلال موسم رمضان 2018 لعبت صبا دور البطولة في مسلسل «طايع» مع المخرج عمرو سلامة والنجم عمرو يوسف حيث أدت من خلاله دور الفتاة الصعيدية لأول مرة.

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