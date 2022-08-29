حظر تجول في جميع المحافظات العراقية اعتبارا من الساعة 7 مساء و«حتى إشعار آخر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، حظر تجول في كافة أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً (16.00 ت غ) «وحتى إشعار آخر»، بعدما اقتحم مئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة في بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في تغريدة «حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر». وكانت قد سمعت أصوات إطلاق نار بعد الظهر في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث سادت الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي، بحسب «فرانس برس».

إطلاق نار حي في المنطقة الخضراء

سمعت أصوات إطلاق نار حي، الإثنين، في المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة في بغداد، حيث اقتحم المئات من مناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قصر الحكومة عقب إعلان زعيمهم اعتزاله العمل السياسي.

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وأكد شهود أن مطلقي النار هم أنصار «الإطار التنسيقي»، خصم التيار الصدري الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، في حين يغرق العراق في أزمة سياسية حادة منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر 2021. كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الصدر عند مداخل المنطقة الخضراء، وفق ما أفاد مصدر أمني «فرانس برس».