أنصار مقتدى الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الإثنين القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم بعدما أعلن الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه، وفق وكالة «فرانس برس» إن أنصار الصدر «دخلوا إلى القصر الجمهوري» الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.

وكان الآلاف من أنصار الصدر يتوجّهون نحو هذا القصر المخصص للمناسبات والمختلف عن القصر الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس الجمهورية، وفق ما أفاد صحفي في «فرانس برس».

وقال الصدر في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة «فرانس برس»، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي».

آخر مقترح من الصدر

ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي، أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.