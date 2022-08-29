الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، حظرا للتجول اعتبارا من الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (12:30 ت غ) بعد أن عبر أنصار الزعيم مقتدى الصدر عن غضبهم داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها عقب إعلان زعيمهم «اعتزاله النهائي» العمل السياسي.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان «حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارا من الساعة 15:30 الإثنين يشمل جميع المركبات والمواطنين»، في وقت اقتحم عشرات من أنصار الصدر القصر الجمهوري وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات، مختلف عن القصر الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس الجمهورية، بحسب «فرانس برس».

اقتحام القصر الجمهوري من أنصار زعيم التيار الصدري

اقتحم العشرات من أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم بعدما أعلن الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

- الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

- أنصار مقتدى الصدر يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد

وقال المصدر من دون الكشف عن اسمه، وفق وكالة «فرانس برس» إن أنصار الصدر «دخلوا إلى القصر الجمهوري» الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها. وكان الآلاف من أنصار الصدر يتوجهون نحو هذا القصر المخصص للمناسبات والمختلف عن القصر الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس الجمهورية.

وقال الصدر في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة «فرانس برس»، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي».

آخر مقترح من الصدر

ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

واقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت الماضي، أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الإثنين، «الاعتزال النهائي» للعمل السياسي، بينما يعاني العراق من أزمة سياسية خانقة. وقال الصدر في بيان، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي».