Atwasat

الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 12:39 مساء
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر خلال خطاب القاه في مدينة النجف في وسط العراق. (ارشيفية - أ ف ب)
alwasat radio

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الإثنين، «الاعتزال النهائي» للعمل السياسي، بينما يعاني العراق من أزمة سياسية خانقة.

وقال الصدر في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة «فرانس برس»، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي».

ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

آخر مقترح من الصدر
واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي، أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

 ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. لكن مقتدى الصدر اعتبر السبت مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحول واضح لموقفه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من أجل مقعد دائم في مجلس الأمن

ختام ندوة «تيكاد» بتونس.. اليابان تتعهد بـ«توثيق التعاون» مع أفريقيا والضغط من ...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان

100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)

هولندا.. شاحنة تدهس مجموعة أشخاص في روتردام وتخلف 6 قتلى (شاهد)
«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب

«هنا ليبيا»: المرض يرعب الطفل عبدالله الصادق.. والدولة تغرد خارج السرب
«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة

«وسط الخبر»: صراع الحكومتين بين الركود التجاري وتضرر رؤوس الأموال الصغيرة ...
تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة

تحقيقات | مواهب شبابية مظلومة
كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار

كاركاتير خيري - مضادات السلام والاستقرار
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟

ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»

سكان حي في لوس أنجليس ينتفضون ضد تصوير «فاست أند فوريوس»
«طاجين»

«طاجين»
شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح

شامبو وبلسم من العسل وخل التفاح
جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن

جويلي يوضح أسباب اشتباكات طرابلس.. ويؤكد: أعترف بالمجلس الرئاسي ولكن
كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - أذرع السياسي في ليبيا
حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة

حكومة باشاغا: لم نرفض التفاوض مع حكومة الدبيبة
حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس

حكومة الدبيبة تعلن تفاصيل مفاوضات مع باشاغا سبقت اشتباكات طرابلس
في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود

في قطاع غزة المحاصر.. يحرقون البلاستيك لاستخراج الوقود
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصدر يقترح عدم مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل الحكومة لحل الأزمة العراقية
الصدر يقترح عدم مشاركة جميع الأحزاب في تشكيل الحكومة لحل الأزمة ...
المغرب ترد على التبرير التونسي بشأن استقبال زعيم جبهة «بوليساريو» في قمة «تيكاد»
المغرب ترد على التبرير التونسي بشأن استقبال زعيم جبهة «بوليساريو»...
تصعيد جديد.. تونس تستدعي سفيرها من المغرب عقب خطوة احتجاجية مماثلة للرباط
تصعيد جديد.. تونس تستدعي سفيرها من المغرب عقب خطوة احتجاجية ...
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس ...
الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر
الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع ......
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس
إصابة 7 إسرائيليين في حادث إطلاق نار في القدس...
رغم احتجاج السودان ومصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة الثالثة من ملء سد النهضة
رغم احتجاج السودان ومصر.. إثيوبيا تعلن اكتمال المرحلة ......
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو
ضحايا جراء هجوم لحركة الشباب على فندق في مقديشو...
«سانا»: مقتل 3 عسكريين في غارات إسرائيلية على سورية
«سانا»: مقتل 3 عسكريين في غارات إسرائيلية على سورية...
المزيد
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«يونيسف»: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل جراء حرب اليمن
«يونيسف»: مقتل وإصابة 10 آلاف ‎طفل جراء حرب اليمن...
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان
100 وفاة.. حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة بالسودان...
الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر
الحكومة الكويتية تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية سبتمبر...
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس والجزائر؟
ما الذي سيتحقق في الواقع بعد «الشراكة المتجددة» بين باريس ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط