الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الإثنين، «الاعتزال النهائي» للعمل السياسي، بينما يعاني العراق من أزمة سياسية خانقة.



وقال الصدر في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة «فرانس برس»، «إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي».

ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2021، شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

آخر مقترح من الصدر

واقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت الماضي، أن تتخلى «جميع الأحزاب» الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. لكن مقتدى الصدر اعتبر السبت مطلبه السابق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أقل أهمية حاليا وأضاف مطلبا جديدا، في تحول واضح لموقفه.