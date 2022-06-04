الأمم المتحدة تدعو إلى اتخاذ تدابير «شجاعة» لوقف «المأساة» في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

ندد خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أداما دينغ، السبت، في الخرطوم بـ«مأساة» حملة القمع التي أدت إلى مقتل 99 متظاهرًا منذ انقلاب أكتوبر، داعيًا إلى محاكمة الجناة واتخاذ تدابير «ملموسة وشجاعة».

وأثناء لقائه مسؤولين، الجمعة، قتل متظاهر شاب بطلق ناري في صدره، على ما ذكر مسعفون. وتظاهر آلاف السودانيين، الجمعة، للمطالبة بتحقيق العدالة بعد ثلاث سنوات من مقتل 128 متظاهرًا خلال فض اعتصام طالب العسكريين بتقاسم السلطة مع مدنيين بعيد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

انهيار تقاسم السلطة

لكن هذا التقاسم انهار في أكتوبر عندما نفذ الفريق أول عبد الفتاح البرهان انقلابه بدعم من محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع. وأشار دينغ إلى أنه سيلتقي البرهان، السبت، قبل مغادرته، لكن دقلو الذي اتُّهم رجاله بالمشاركة في فض اعتصام يونيو 2019، أخبره بأن اللقاء متعذر.

- تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان عاما واحدا

- مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

وقال في مؤتمر صحفي: «لقد دعوت أمس إلى ضبط النفس، لكن دعوتي لم تلقَ آذانًا صاغية واستُخدمت الذخيرة الحية». وأضاف أن مصرع الشاب المتظاهر الجمعة يستدعي «فتح تحقيق فوري ومحاكمة الجاني».

ورحب برفع حالة الطوارئ التي فُرضت خلال الانقلاب قبل أسبوع، التي اعتبرها البعض بمثابة يد ممدودة إلى الشارع. لكن النشطاء رفضوها، مستنكرين تواصل القمع الذي أدى، بحسب الأطباء، إلى مقتل 99 شخصًا وجرح أكثر من 5 آلاف.

الإفراج عن النشطاء والمتظاهرين

وتطرق إلى الإفراج أخيرًا عن النشطاء والمتظاهرين علمًا بأن عشرات منهم لا يزالون خلف القضبان، مستنكرًا «التعذيب وسوء المعاملة» في السجن. وأعلن كذلك أن السلطات السودانية أكدت ارتكاب «أربع حالات عنف جنسي» ضد المتظاهرات.

ودعا «إلى مزيد التدابير الملموسة الشجاعة لتحسين وضع حقوق الإنسان وبناء الثقة». ويؤكد البرهان تأييده إجراء حوار من أجل إعادة إطلاق المسار الديمقراطي، وأعلن كبار المسؤولين، الأربعاء، «مفاوضات مباشرة الأسبوع المقبل».