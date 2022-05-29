مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

صدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان؛ حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني، بحسب «رويترز».

وأعلن البرهان حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة في 25 أكتوبر من العام الماضي.

إطلاق «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة

وأطلقت السلطات السودانية، في 28 أبريل، «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، حسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة «فرانس برس».

ودعا الاتحاد الأوروبي، في 29 أبريل ، السياسيين السودانيين، لتشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.

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وسافر وفد من كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنروج إلى الخرطوم، «لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديموقراطية»، وفق ما جاء في بيان مشترك.

تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد «دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية.. ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 مايو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا الوفد «جميع أصحاب المصلحة السودانيين، للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على مخاطر أي تأخير إضافي»، محذرا «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي».

ويعاني السودان الذي شهد العام 2019، نهاية ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق عمر البشير، أزمة سياسية واقتصادية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركاء الحكم المدنيين في أكتوبر 2021.