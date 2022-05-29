Atwasat

مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 06:47 مساء
مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين
مظاهرات في السودان . (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أوصى مجلس الأمن والدفاع السوداني، الأحد، برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب هذا القانون، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

صدرت التوصية بعد اجتماع لمجلس الأمن برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان؛ حيث جرى تناول الأوضاع الأمنية وتهيئة الأجواء للحوار والتوافق الوطني، بحسب «رويترز».

وأعلن البرهان حالة الطوارئ بعد أن سيطر على السلطة في 25 أكتوبر من العام الماضي.

إطلاق «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة
وأطلقت السلطات السودانية، في 28 أبريل،  «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، حسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة «فرانس برس».

ودعا الاتحاد الأوروبي، في 29 أبريل ، السياسيين السودانيين، لتشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.

- إطلاق محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان
- لجنة أطباء السودان المركزية: 176 قتلوا في مواجهات غرب دارفور الأخيرة 

وسافر وفد من كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنروج إلى الخرطوم، «لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديموقراطية»، وفق ما جاء في بيان مشترك.

تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية
وأضاف البيان أن أعضاء الوفد «دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية.. ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 مايو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا الوفد «جميع أصحاب المصلحة السودانيين، للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على مخاطر أي تأخير إضافي»، محذرا «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي».

ويعاني السودان الذي شهد العام 2019، نهاية ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق عمر البشير، أزمة سياسية واقتصادية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركاء الحكم المدنيين في أكتوبر 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي

بيريز بعد الفوز بدوري الأبطال: نسينا مبابي
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»

الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة

أوكرانيا تؤكد تدمير 30% من الدبابات الروسية الحديثة
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا

رقم تاريخي لـ«أنشيلوتي» في دوري أبطال أوروبا
مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية

مسؤولون ليبيون وروس يبحثون الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية
«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز

«بوابة الوسط» تستعرض موقف الأندية المتنافسة على الصعود للدوري الممتاز
منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة والهادي

منتخب ليبيا يستقبل محترفيه في بنغازي بانضمام بودبوس وترقب وصول الهوني وصولة ...
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم

وزير العمل الألماني يدعو إلى «أجور لائقة» في ظل ارتفاع التضخم
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبادرة «لم الشمل» للرئيس الجزائري.. هل تنجح بكسر الجمود السياسي؟
مبادرة «لم الشمل» للرئيس الجزائري.. هل تنجح بكسر الجمود السياسي؟
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة في العاصمة الخرطوم
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
«مسيرة الأعلام» في القدس.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب ...
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة
ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق ......
المزيد
مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين
مجلس الأمن السوداني يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح ......
انطلاق «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس وسط توترات ومواجهات في باحة الأقصى
انطلاق «مسيرة الأعلام» الإسرائيلية في القدس وسط توترات ......
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد
مقتل أربعة أشخاص بانهيار مبنى في العاصمة العراقية بغداد...
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان
محاكمة 4 محتجين متهمين بقتل ضابط شرطة في السودان...
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته تهريب «الكبتاغون»
الأمن اللبناني يوقف مواطنا سعوديا في مطار بيروت لمحاولته ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط