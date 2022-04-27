إطلاق محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال محمد الفكي سليمان العضو السابق في مجلس السيادة السوداني لـ«رويترز»، عبر الهاتف اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاقه بكفالة. واعتقل سليمان وعدد من المسؤولين البارزين السابقين والسياسيين المدنيين في فبراير بتهم فساد بسبب عملهم في لجنة لتفكيك النظام السابق، وفق وكالة «رويترز».

البرهان وإجراءات بناء الثقة

وجاء اعتقالهم بعد انقلاب أكتوبر الذي أنهى ترتيبًا لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. وأطلقت السلطات السودانية، يوم الثلاثاء، سراح المعارض البارز الوزير السابق خالد عمر يوسف بكفالة، بينما قال محامون، يوم الثلاثاء، إن سليمان وعضوًا آخر في المجلس هو وجدي صالح تم تمديد احتجازهما بتهم أخرى.

وأضاف محامون أن السلطات طلبت من أعضاء آخرين محتجزين من اللجنة دفع كفالة مبالغ فيها. لكن سليمان أكد لـ«رويترز»، عبر الهاتف اليوم الأربعاء، إطلاقه.

ولمح القائد العسكري عبد الفتاح البرهان إلى إمكانية الإفراج عن هؤلاء في إطار إجراءات لبناء الثقة، وهي من بين خطوات طالبت بها دول غربية وأحزاب سياسية.