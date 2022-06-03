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تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان عاما واحدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 11:41 مساء
تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة إلى السودان عاما واحدا
متظاهون أمام مقر بعثة الأمم المتحدة إلى السودان في الخرطوم، 1 يونيو 2022، (ا ف ب)
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مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة، تفويض البعثة الأممية إلى السودان عاما إضافيا في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد رئيس البعثة الذي يبذل جهودا لحل الأزمة السياسية الناجمة عن انقلاب عسكري نفّذ العام الماضي.

وصوّت ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالاجماع لصالح تمديد التفويض المعطى لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) حتى الثالث من يونيو العام 2023، حسب وكالة «فرانس برس».

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والأربعاء الماضي، تظاهر مئات السودانيين من بينهم أنصار التيار الاسلامي، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم للمطالبة بطرد رئيس البعثة فولكر برثيس.

ونظّمت التظاهرة غداة اتّهام الزعيم الإسلامي محمد علي الجزولي برثيس بالتدخل في شؤون السودان الداخلية خلال ندوة بعنوان «الأثر السلبي للبعثة الأممية على انطلاق الحوار السوداني».

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