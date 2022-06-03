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مقتل متظاهر في الخرطوم تزامنا مع زيارة لخبير أممي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 يونيو 2022, 06:06 مساء
مقتل متظاهر في الخرطوم تزامنا مع زيارة لخبير أممي
تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري، (ا ف ب)
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قتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم اليوم الجمعة، بحسب لجنة الأطباء المركزية، في وقت دعا خبير في الأمم المتحدة يزور العاصمة السودانية إلى تجنب «استخدام مفرط للقوة» بحق آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بأن تظاهرات نُظمت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل 128 شخصا خلال تفريق اعتصام مناهض لنظام الرئيس السابق عمر البشير في الثالث من يونيو 2019.

وتعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار منذ 25 أكتوبر الماضي عقب الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح البرهان، وتشهد العاصمة ومدن السودان المختلفة احتجاجات مستمرة.

ويطالب المتظاهرون بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

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