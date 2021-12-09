انتهاء المهام القتالية لقوات «التحالف» في العراق

عناصر من قوات التحالف الدولي في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي، التي بدأت قبل سبع سنوات لمحاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وقال الأعرجي بعد انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف: «اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميًّا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف»، مضيفًا أن العلاقة ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

بدوره، قال رئيس خلية الاعلام الأمني اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الجاري، بموجب ما تم الاتفاق عليه.