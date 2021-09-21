«السيادة السوداني»: مدبرو الانقلاب أرادوا السيطرة على سلاح المدرعات جنوب الخرطوم

أفراد من قوات «الدعم السريع» غرب الخرطوم. 22 يونيو 2019 . (أ ف ب)

قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، إن الأوضاع أصبحت «تحت السيطرة» بعد المحاولة الانقلابية ضد الحكومة اليوم، وأوضح أن الأجهزة العسكرية والأمنية «تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها».

وأفاد سليمان شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن مدبري الانقلاب «كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان»، وأضاف أن السلطات «ألقت القبض على قادة الانقلاب وأن الأجهزة المعنية ستبدأ التحقيقات معهم فورا».

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وأشار شهود عيان إلى أن قوات الجيش أغلقت بمدرعاتها جسرا رئيسيا يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم. وقالت مصادر عسكرية سودانية لـ«بي بي سي» إن وحدات من الجيش أمنت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة انقلابية». ونقلت وكالة «رويترز» عن الجيش قوله في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور. وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.