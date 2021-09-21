«فرانس برس»: توقيف ضباط متورطين في محاولة الانقلاب بالسودان

أفاد مصدر عسكري وكالة «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، بـ«توقيف عدد من الضباط المتورطين في محاولة الانقلاب»، التي شهدها السودان، وأعلن الجيش إحباطها.

ولم يحدد المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، عدد الضباط الموقوفين أو الجهة التي ينتمون إليها.

إلى ذلك، أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة انقلابية». ونقلت وكالة «رويترز» عن الجيش قوله في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».

- محاولة انقلاب «فاشلة» في السودان

- مجلس السيادة السوداني: الوضع تحت السيطرة بعد احتواء محاولة الانقلاب

- الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية.. والأوضاع تحت السيطرة تماما

بدوره، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، أن الوضع تحت السيطرة. وكتب على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «الأوضاع تحت السيطرة».

وكانت حركة المواطنين والسيارات عادية في وسط العاصمة الخرطوم حيث مقر قيادة الجيش، وفق ما ذكر صحفي في وكالة «فرانس برس». غير أن الجيش أغلق جسرا يربط الخرطوم بالمدينة التؤام لها أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، والتي تضم مقري الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

وشاهد صحفي في «فرانس برس» دبابتين متوقفتين عند مدخل الجسر باتجاه أم درمان. وتبث الإذاعة الرسمية «راديو أم درمان» و«تلفزيون السودان» الرسمي أغاني وطنية.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تم تشكيلها عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إثر احتجاجات شعبية امتدت لشهور. وشهدت العاصمة وبعض مدن البلاد خلال الشهور الماضية تظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.