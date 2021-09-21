الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية.. والأوضاع تحت السيطرة تماما

أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة انقلابية».

ونقلت وكالة «رويترز» عن الجيش قوله في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».

وفي وقت سابق اليوم، قال ناطق باسم مجلس السيادة السوداني إن السلطات السودانية «احتوت محاولة انقلاب وأصبح الوضع تحت السيطرة».

- محاولة انقلاب «فاشلة» في السودان

- مجلس السيادة السوداني: الوضع تحت السيطرة بعد احتواء محاولة الانقلاب

وأضاف الناطق محمد الفكي سليمان لوكالة «رويترز»: «من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب التي وقعت يوم الإثنين».

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية «محاولة انقلابية فاشلة» شهدتها البلاد صباح الثلاثاء، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها. وأفادت بأن «هناك محاولة انقلابية فاشلة، وعلى الجماهير التصدي لها»، حسب وكالة «فرانس برس»، فيما أكد مصدر حكومي لم تسمه الوكالة الفرنسية أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم «فشلوا».