مجلس السيادة السوداني: الوضع تحت السيطرة بعد احتواء محاولة الانقلاب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان. (الإنترنت)

قال ناطق باسم مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إن السلطات السودانية «احتوت محاولة انقلاب وأصبح الوضع تحت السيطرة».

وأضاف الناطق محمد الفكي سليمان لوكالة «رويترز»: «من المقرر البدء في استجواب المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب التي وقعت يوم الإثنين»، لافتا إلى أن الجيش سيصدر بيانا بعد قليل.

- محاولة انقلاب «فاشلة» في السودان

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وسائل إعلام رسمية سودانية «محاولة انقلابية فاشلة» شهدتها البلاد صباح الثلاثاء، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفها.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن «هناك محاولة انقلابية فاشلة، وعلى الجماهير التصدي لها»، حسب وكالة «فرانس برس»، فيما أكد مصدر حكومي للوكالة الفرنسية، لم تسمه، أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم «فشلوا».