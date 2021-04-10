السعودية تعلن إعدام 3 جنود بتهمة «الخيانة العظمى»

شعار وزارة الدفاع السعودية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تنفيذ حكم الإعدام، في حق ثلاثة جنود بتهمة «الخيانة العظمى».

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» السبت، إن «الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول، حمود بن إبراهيم بن علي حازمي من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى».

ولفتت الوزارة إلى أن «المحكمة المختصة وفرت كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، وثبت ما نسب إليهم مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه».

وقالت الوزارة إن الجنود الثلاثة دينوا بـ«ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية»، من دون الإفصاح عن هوية «العدو».