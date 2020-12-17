«فرانس برس»: تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد طلب بتغيير المحقق العدلي

مروحية تسهم في إخماد النيران بعد الانفجار في مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020. (أ ف ب)

علق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، التحقيقات لعشرة أيام، بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».



وادعى صوان في العاشر من ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».



وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.



وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.



وأوضح المصدر القضائي أن «الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية»، مشيرا إلى أن «كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة على هذه المذكرة».



وبالنتيجة، أفاد المصدر أن صوان «أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى». وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها، الجمعة، لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى، الإثنين.



وثمة تباين في وجهات النظر حاليا في لبنان حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.