التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت تضع رئيس حكومة تصريف الأعمال في خانة الاتهام

لقطات متنوعة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس الماضي (أرشيفية: الإنترنت).

ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدع عليهم الأسبوع المقبل.

وقال إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».

