وسائل إعلام لبنانية: الحريري يرشح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 10:20 صباحا
سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب. (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت جهات بث رئيسية في لبنان بأن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري رشح سفير البلاد لدى ألمانيا مصطفى أديب ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية اليوم الاثنين.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين. وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس، حسب وكالة «رويترز».

وبدأ عون اليوم الإثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة خلفاً لحسان دياب الذي استقال بعد انفجار مرفأ بيروت، في خطوة تسبق بساعات قليلة فقط وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى لبنان.

ووفق وكالة «فرانس برس»، يعود ماكرون إلى بيروت مساء اليوم الإثنين، كما وعد خلال زيارته الأخيرة بعد انفجار الرابع من أغسطس المروّع، في محاولة ضغط جديدة لتشكيل «حكومة بمهمة محددة» تخرج البلاد من أزمتها العميقة.

وبدأت الكتل النيابية بالتوافد إلى القصر الرئاسي في بعبدا عند الساعة التاسعة صباحاً (بتوقيت بيروت) للقاء رئيس الجمهورية، ومن المفترض أن تنتهي الاستشارات النيابية عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (بتوقيت بيروت)، ويعلن بعدها عون اسم الرئيس المكلف.

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