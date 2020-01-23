أميركا تدعو الحكومة اللبنانية الجديدة إلى إجراء إصلاحات «حقيقية»

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، نوفمبر 2019، (ا ف ب)

حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحكومة اللبنانية الجديدة على إجراء إصلاحات «حقيقية وملموسة»، معتبرا هذا الأمر السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان إنّ «الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف «وحدها حكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة يمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين، وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية».

كما طالب بومبيو الحكومة والجيش اللبنانيين بضمان سلامة المتظاهرين الذين يحتجون منذ أكثر من ثلاثة أشهر ضدّ الطبقة الحاكمة في البلاد.

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وكان رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب حذّر أمس الأربعاء، غداة إعلان تشكيلة حكومته، أنّ بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.

وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا، قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة، في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكا شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.

وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.