واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف لـ«حماية مياه الخليج»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 08:54 صباحا
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، (ا ف ب: أرشيفية)

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية، وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن جنرال أميركي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، أمس الثلاثاء، الذي قال فيه: «نتواصل حاليًا مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب».

اقرأ أيضًا: الجيش الأميركي: ألغام البحرية الإيرانية وراء هجوم عمان

وقال دانفورد: «من الممكن في الأسبوعين المقبلين معرفة الدول التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة، ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانات القادرة على دعم ذلك»، وستوفر الولايات المتحدة «الرصد والمراقبة البحرية». وفي يونيو الماضي، تعرضت ناقلتا نفط إلى هجوم في خليج عمان، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة