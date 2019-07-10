واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف لـ«حماية مياه الخليج»

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، (ا ف ب: أرشيفية)

تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تشكيل تحالف لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج الاستراتيجية، وسط توتر العلاقات بين واشنطن وطهران، وفق ما أعلن جنرال أميركي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال جوزف دانفورد، أمس الثلاثاء، الذي قال فيه: «نتواصل حاليًا مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب».

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وقال دانفورد: «من الممكن في الأسبوعين المقبلين معرفة الدول التي تمتلك الإرادة السياسية لدعم تلك المبادرة، ثم العمل مباشرة مع الجيوش لتحديد الإمكانات القادرة على دعم ذلك»، وستوفر الولايات المتحدة «الرصد والمراقبة البحرية». وفي يونيو الماضي، تعرضت ناقلتا نفط إلى هجوم في خليج عمان، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم.