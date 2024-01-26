تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «آبل»، أمس الخميس، أنها ستُحدث اعتباراً من مارس تغييرات في نظام التشغيل الخاص بها «آي او اس» ومتصفح «سافاري» ومتجر تطبيقاتها «آب ستور» في دول الاتحاد الأوروبي، لتمتثل بذلك لقانون الأسواق الرقمية الجديد «ديجيتال ماركتس أكت» الذي سيدخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.

وسيكون بإمكان المطوّرين عقب إصدار نسخة 17.4 من نظام التشغيل «آي او اس» على أجهزة «آيفون» و«آي باد»، توفير متاجر تطبيقات بديلة تتولى «آبل» التحقق منها، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولن تعود الحلول التي وضعتها «آبل» هي خيارات الدفع الوحيدة.

وعندما يتصفّح المستخدمون «سافاري» للمرة الاولى، سيكون بإمكانهم اختيار متصفح من لائحة تضمّ محركات تصفّح منافسة.

وتأتي هذه التغييرات مع طرح أسعار جديدة للمطورين.

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وقال نائب رئيس قسم التسويق في «آبل» فيل شيلر «إن التغييرات التي نعلن عنها اليوم تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع المساهمة في حماية المستخدمين الأوروبيين من المخاطر المتزايدة على الخصوصية والسلامة».