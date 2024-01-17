«إبيك» تقر بأنها خسرت معركتها القضائية ضد «آبل»

القاهرة - بوابة الوسط

خسرت شركة «إبيك غايمز» الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» معركتها القضائية ضد شركة «آبل» والتي كانت تهدف لفتح هواتف «آي فون» أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.

وأعلنت المحكمة العليا أنها لن تستمع إلى الطعون المقدمة من «آبل» أو «إبيك» في القضية المستمرة منذ فترة طويلة، ما يضع حدًا لمعركة قانونية كبرى، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد رئيس شركة «إبيك غايمز» تيم سويني على منصة «إكس» أن «المعركة القانونية لفتح «اي او اس» (نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لـ«آبل») أمام المتاجر وخدمات الدفع المنافسة قد خُسرت في الولايات المتحدة»، مضيفًا «هذه نتيجة حزينة لجميع المطورين».

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وفي العام 2020، أطلقت «إبيك» إجراءات ضد شركتي «آبل» و«غوغل» اللتين تهيمنان بشكل كبير على اقتصاد الأجهزة المحمولة في العالم عبر نظامي «اي او اس» وأندرويد، وفرضتا عمولات على مشتريات المستخدمين. وتتهم إبيك الشركتين العملاقتين باحتكار هذه السوق.

تتقاضى «آبل» و«غوغل» ما يصل إلى 30% من جميع المعاملات المالية التي تحصل في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ما ترى فيه شركات ناشرة للتطبيقات ضريبة غير عادلة على منتجاتها.

«إبيك» تنتصر على «غوغل»

قبل عامين، وفي أعقاب الدعوى القضائية بين «آبل» و«إبيك»، طلبت قاضية فدرالية أميركية من «آبل» السماح للناشرين بتقديم طرق دفع بديلة للمستخدمين، لكنها اعتبرت خصوصًا أن «إبيك» فشلت في إثبات ادعاءاتها بانتهاك «آبل» قانون المنافسة.

واستأنفت الشركتان القرار، وأحيلت القضية إلى المحكمة العليا.

وقال تيم سويني إن «الأمر متروك الآن للحكومات والهيئات التنظيمية لكي تأمر شركة «آبل» بجعل أجهزة «آي فون» الخاصة بها متوافقة مع أنظمة الدفع الجديدة».

كما أشاد بقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي سيجعل ذلك ممكنًا في أوروبا اعتبارًا من 7 مارس.

وفي الشهر الماضي، حققت «إبيك» انتصارًا غير متوقع في الولايات المتحدة ضد «غوغل»، عندما قررت هيئة محلفين أن عملاق الإنترنت يسيء استخدام سلطته لخنق المنافسة في سوق تطبيقات الهاتف المحمول من خلال أندرويد.

وتسمح «غوغل» على عكس «آبل»، بمتاجر بديلة، ولكن بحسب «إبيك غايمز»، فإن هذا الأمر مجرد وهم، وليست أندرويد أكثر انفتاحًا من«اي او اس».