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الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 12:51 مساء
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
الصاروخ الجديد «فولكن سينتور» من مجموعة «يو إل إيه» خلال نقله من حظيرته إلى منصة إطلاقه بمركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، 5 يناير 2023 (أ ف ب)
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سينطلق، الإثنين، الصاروخ الجديد «فولكن سينتور» من مجموعة «يو إل إيه» في فلوريدا، بعدما وضع، الجمعة، على منصة إطلاقه تمهيداً للإقلاع، حاملاً مركبة إنزال أميركية يمكن أن تصبح الأولى التابعة للقطاع الخاص التي تهبط بنجاح على سطح القمر.

وأوضحت «يو إل إيه»، وهي شركة مشتركة بين مجموعتَي «بوينغ» و«لوكهيد مارتن» العملاقتين، أن الصاروخ الذي يبلغ طوله نحو 62 متراً أُخرِج من حظيرته، ونُقِل إلى منطقة الإطلاق التي تبعد عنها مئات الأمتار، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يُقلع «فولكن سينتور» للمرة الأولى في الساعة 02.18 بالتوقيت المحلي (07.18 ت غ) يوم الإثنين من مركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال.

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ويُفترض أن يتيح «فولكن سينتور» لـ«يو إل إيه» توفير خدمات إطلاق بأسعار معقولة أكثر من خلال الحلول مكان صاروخيها «أطلس 5» و«دلتا 4». وسيكون في وسع الصاروخ الجديد نقل ما يصل إلى 27.2 طن إلى مدار أرضي منخفض، وهي حمولة مماثلة لصاروخ «فالكون 9» من «سبايس إكس».

محاولات دولية فاشلة لإنزال المركبات
وتحمل المركبة في مهمتها رماد عدد من المتوفين، من بينهم مؤلف مسلسل وسلسلة أفلام «ستار تريك» جين رودنبري، وزوجته، ومركبة هبوط تابعة لشركة «أستروبوتيك» الأميركية الناشئة، تحوي أيضا مستلزمات تجارب علمية تابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وقد حُدد 23 فبراير المقبل موعداً لمحاولة الهبوط على سطح القمر، لتصبح هذه المركبة الأميركية التي تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج أبولو في العام 1972. كما قد تصبح شركة «أستروبوتيك» أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في تحقيق هذا الإنجاز.

وسبق لشركات إسرائيلية ويابانية أن حاولت إنزال مركبات على سطح القمر في السنوات الأخيرة، لكن تلك المهمات انتهت بحوادث تحطم.

ومن المقرر أيضاً أن تحاول اليابان إنزال مركبة على سطح القمر بعد أسبوعين، لكن المهمة تابعة لوكالة الفضاء اليابانية (جاكسا). أما روسيا فأخفقت في محاولة مماثلة خلال الصيف الماضي.

تطوير اقتصاد قمري
ولم تنجح سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين والهند حتى اليوم في إنزال مركبات على سطح القمر.

وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية إرسال رواد فضاء إلى القمر من خلال برنامجها «أرتيميس»، وتسعى تالياً إلى تطوير اقتصاد قمري يُمكّنها من الاعتماد على الشركات الخاصة مثلاً في إرسال المعدات.

وحصلت الشركة الناشئة، ومقرها في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة)، على تمويل من «ناسا»، لتصميم مركبة الهبوط التي ستحمل أدوات علمية تابعة للوكالة.

ووفرت الوكالة في هذا الإطار تمويلاً مهماً لـ«أستروبوتيك» من خلال التعاقد معها لنقل التقنيات ومستلزمات التجارب العلمية.

ووقّعت الوكالة، في إطار البرنامج نفسه المسمّى «سي إل بي إس»، عقداً أيضاً مع شركة أميركية أخرى، هي «إنتويتيف ماشينز»، أسندت إليها بموجبه خدمات مماثلة.

ويتوقع أن تقلع مركبة الهبوط التابعة لهذه الشركة بواسطة صاروخ «فالكون 9» التابع لـ«سبايس إكس» في منتصف فبراير المقبل، على ما هو مقرر إلى الآن.

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