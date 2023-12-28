اليابان تجري محاولة ثالثة لإطلاق الصاروخ «إتش 3» 15 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» الخميس، إجراء محاولة ثالثة لإطلاق الصاروخ الياباني الجديد «إتش 3» في 15 فبراير المقبل بعد محاولتين أوليين هذه السنة باءتا بالفشل.

ويُفترض بهذه الصواريخ الذي يخلف «إتش 2- إيه» أن يتيح لليابان تكثيف عمليات إطلاق الرحلات الفضائية التجارية، بحيث تبلغ وتيرتها نحو ست مرات في السنة، وتكون أكثر أمانا وأقل تكلفة، مما يمكن «جاكسا» من منافسة منصات الإطلاق الأجنبية ومنها «فالكون 9» من «سبايس إكس»، حسب وكالة «فرانس برس».

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إلا أن تصنيع «إتش 3» الذي بدأ العام 2014 استغرق وقتا أطول من المتوقع، وفاقت تكلفته ما كان منتظرا. وأخفق «جاكسا» مرتين سنة 2023 في إطلاق هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله 63 مترا، ويزن 574 طنا من دون الحمولة.

تأجيل الإطلاق لسوء الأحوال الجوية

ولم يتمكن الصاروخ من الإقلاع في فبراير الماضي، من قاعدة تانيغاشيما الفضائية اليابانية (جنوب غرب)، بسبب مشكلة في اشتعال معززاته.

ثم تمكن الصاروخ في مارس، أولا من الإقلاع، لكن اشتعال محركات مرحلته الثانية لم ينجح، مما اضطر «جاكسا» إلى تفجير المركبة في منتصف الرحلة.

وأوضحت «جاكسا» في بيان مقتضب أن نافذة إطلاق أخرى حددت أيضا من 16 فبراير إلى 31 مارس في حال تسبب الأحوال الجوية غير المواتية في اللحظة الأخيرة بتأجيل موعد 15 فبراير.