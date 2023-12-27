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سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:59 صباحا
سيول تفرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي
صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية لاختبار إطلاق الصاروخ هواسونغفو-18 في موقع لم يحدد بكوريا الشمالية 19 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية الأربعاء فرض عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي بعد اتهامه بممارسة نشاطات غير مشروعة وسرقات تكنولوجية عقب إطلاق صاروخ من جانب بيونغ يانغ في منتصف ديسمبر

واتهمت سيول، ري شانغ هو مدير المكتب العام للاستطلاع بأنه «كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات الكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح بيان الخارجية الكورية الجنوبية أن «تصرفاته ساهمت في تحقيق إيرادات للنظام الكوري الشمالي ووفرت أموالا لنشاطات نووية وأخرى مرتبطة بالصواريخ».

ويشتبه في أن الجهاز الذي يرئسه ري شانغ هو يشرف على مجموعات القرصنة الالكترونية كيمسوكي ولازاروس واندارييل التي تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات أساسا.

وفرضت سيول كذلك إلى جانب ري،عقوبات على كوريين شماليين آخرين من بينهم الدبلوماسي السابق في بكين يون شول لضلوعه في الاتجار بالليثيوم 6 وهو معدن يستخدم في المفاعلات النووية ويخضع لعقوبات دولية.

حظر التعاملات المادية
ويحظر على الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات القيام بتعاملات مالية وعمليات صرف مع كوريين جنوبيين من دون موافقة سيول وهو تدبير اعتبره محللون رمزيا بسبب النشاط التجاري المحدود جدا بين البلدين.

وأدرجت كوريا الجنوبية على القائمة السوداء منذ أكتوبر 2022 وفق وزارة الخارجية 83 شخصا و53 كيانا ردا على تطوير برنامج كوريا الشمالية للأسلحة والصواريخ المحظورة الذي تسارع في عهد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وكثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الأسابيع الأخيرة تعاونها في مجال الدفاع ولا سيما حول المسائل المرتبطة بالأمن السيبراني.

ويشتبه الحلفاء الثلاثة في أن بوينغ يانغ حققت العام الماضي حوالى 1,7 مليار دولار من خلال العملات المشفرة التي يبدو أنها تستخدم في تمويل برنامج الأسلحة النووية والصواريخ.

وأطلق النظام الشيوعي الذي تطاله عقوبات دولية كثيرة، في منتصف ديسمبر صاروخا بالستيا طويل المدى قادر على ضرب أهداف في الولايات المتحدة. وأكد كيم جونغ اون لاحقا أنه لن يتردد في الرد بالسلاح النووي في حال استفزت بلاده بأسلحة نووية.

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