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جينات الأخطبوط القطبي مؤشر على ذوبان الغطاء الجليدي بوتيرة أسرع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 07:44 مساء
جينات الأخطبوط القطبي مؤشر على ذوبان الغطاء الجليدي بوتيرة أسرع
صورة وزعها معهد بريتيش انتارتيك في 20 ديسمبر 2023 لأخطبوط قطبي. (أ ف ب)
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أظهرت دراسة نشرت، أمس الخميس، في مجلة «ساينس» أن المجموعات المعزولة الآن من أخطبوط توركيت التي تقيم في أعماق القطب الجنوبي كانت تتزاوج بحرية منذ 125 ألف عام، مما يعني أن الجزء الغربي من القارة كان خاليا من الجليد في ذلك الوقت.

ويسعى العلماء إلى الحصول على معطيات عن تاريخ تطور الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي من خلال درس جينات الأخطبوط الذي يعيش في هذه المياه القطبية، وتوصلوا إلى أن جزءاً من هذه المساحة الجليدية العملاقة قد يذوب بسرعة أكبر من المتوقع، بحسب وكالة «فرانس برس».

يشير الاكتشاف إلى أن هذا الجزء من الغطاء الجليدي، المسمى بالغطاء الجليدي لغرب القطب الجنوبي، يمكن أن يذوب بشكل أسرع بكثير من المتوقع.

ذوبان الغطاء الجليدي متوقف على احترام اتفاق باريس
ويتمثل التهديد في ارتفاع منسوب المياه بأكثر من ثلاثة أمتار، إذا فشل العالم في احترام الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس بعدم تجاوز 1,5 درجة مئوية من الاحترار المناخي.

مثل هذا الارتفاع في مستوى سطح البحر يمكن ان يحدث تحولا كبيرا في الجغرافيا العالمية، ويغمر جزرا ومناطق ساحلية.

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وقالت سالي لاو عالمة الأحياء في جامعة جيمس كوك والمعدة الرئيسية للدراسة، «إن أخطبوطات توركيت كانت مرشحة مثالية لدراسة الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، لا سيما بسبب وجودها في كل أنحاء القارة الجليدية وأن معلومات أساسية معروفة حولها مثل متوسط العمر المتوقع لها وحقيقة أنها موجودة منذ حوالى أربعة ملايين سنة».

يبلغ طوله حوالى 15 سم بدون اطرافه ويزن حوالى 600غرام ويضع بيضا كبيرا بكميات ضئيلة في قاع البحر. ما يعني أن الأخطبوطات يجب أن تتاكد من فقس نسلها، ما يفرض عليها أسلوب حياة يمنعها من الابتعاد كثيرا، كما أن حرية تنقلها محدودة بسبب التيارات البحرية.

وأجرت سالي لاو وفريقها تسلسل الحمض النووي لـ96 عينة جرى جمعها عموما مصادفة من قبل صيادين ثم تركت في أرشيفات المتحف، وتظهر أبحاثها وجود ممرات بحرية تربط بين بحار أموندسن وروس وويديل.

يشير الخليط الجيني الذي عثر عليه في عينات الى ذوبان الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي مرتين. أولا، في منتصف العصر البليوسيني، قبل حوالى 3 إلى 3,5 ملايين سنة، حصل ذوبان كان العلماء واثقين منه بالفعل. ثم خلال عصر الاحترار، خلال الفترة الجليدية الأخيرة، منذ 116 الف الى 129 الف سنة.

جل المخاطر سببها النشاط البشري
تضيف سالي لاو، «هي المرة الأخيرة التي كان فيها الكوكب أكثر دفئا بحوالى 1,5 درجة مئوية من مستويات» ما قبل الثورة الصناعية.

وقد أدى النشاط البشري، خصوصا حرق الوقود الأحفوري، إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بحوالى 1,2 درجة مئوية مقارنة عما كانت عليه في نهاية القرن الثامن عشر.

وأشارت بعض الدراسات قبل تلك التي نشرت، الخميس، في مجلة «ساينس» الى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي قد شهدت ذات يوم ذوبانا، لكن استنتاجاتها كانت بعيدة عن أن تكون قاطعة بسبب عدم وجود بيانات جيولوجية أو وراثية دقيقة.

كتب معدو الدراسة أن «هذه الدراسة تقدم أدلة تجريبية تشير إلى أن الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي انهارت عندما كان متوسط درجة الحرارة العالمية مشابها لليوم، ما يشير إلى أن نقطة التحول للانهيار المستقبلي للطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي - القارة القطبية الجنوبية قريبة».

ووصف معدا مقال مُرفق بالدراسة في مجلة «ساينس» هما أندريا داتون من جامعة ويسكونسن-ماديسون وروبرت ديكونتو من جامعة ماساتشوستس في أمهيرست بالولايات المتحدة، الدراسة بأنها «رائدة»، مضيفين أنها تطرح اسئلة مثيرة للاهتمام حول احتمال رؤية التاريخ يعيد نفسه.

لكنهما يشيران إلى وجود العديد من الأسئلة التي لا تزال عالقة لا سيما معرفة ما إذا كانت انهيارات الغطاء الجليدي السابقة ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة وحدها أو ما إذا كانت متغيرات أخرى مثل تغير تيارات المحيط وعلاقات معقدة بين الجليد والأرض، هي عوامل في ذوبان الجليد.

من جانب آخر، يبقى هناك شك لمعرفة ما إذا كان ارتفاع مستويات المحيطات سيحدث على مدى آلاف من السنين أو بشكل اسرع.

مثل هذه الشكوك لا تشكل، رغم كل شيء، مبررا لعدم التحرك لمواجهة ظاهرة الاحترار المناخي، كما يقول أندريا داتون وروبرت ديكونتو، و«هذا الدليل الجديد من الحمض النووي للأخطبوط يضيف عنصرا جديدا».

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