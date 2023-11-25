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مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت 56% في نصف قرن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 09:31 صباحا
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت 56% في نصف قرن
بحيرة راجوباكوينان بمحمية واسكاران الطبيعية في أنكاش بالبيرو، حيث تمتلك البيرو أنهارا جليدية استوائية أكثر من أي دولة أخرى لكن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري يؤدي إلى تقلص الكتل الجليدية (رويترز)
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تسبّبَ الاحترار المناخي في ذوبان 56% من المساحة الإجمالية للأنهار الجليدية في البيرو على مدى الأعوام الثلاثة والخمسين الماضية؛ مما أدى إلى تكوين بحيرات جديدة، على ما أفادت وزارة البيئة البيروفية.

ووفق وكالة «فرانس 24»، أوضح تقرير أصدره «المعهد الوطني لأبحاث الأنهار الجليدية والنظم البيئية»، التابع لوزارة البيئة في البيرو، أن «جبال الأنديز في البيرو فقدت 1348 كيلومتراً مربعاً من مساحة الجليد، أي انحسرت 56%، منذ العام 1962».

وتراجعت بأكثر من 50% مساحة نهر باستوروري الجليدي، الذي يبلغ ارتفاعه 5200 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة أنكاش (شمال)، وهو من روائع متنزه «واسكاران» الوطني.

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ولاحظ التقرير أن تراجع الأنهار الجليدية «يؤدي إلى تكوّن بحيرات جديدة». وتوجد في البيرو راهناً 8466 بحيرة جليدية، تغطي مساحة مقدارها نحو 1081 كيلومتراً مربعاً.

ورأت وزيرة البيئة، ألبينا رويز، أن هذا الواقع مرتبط بتغيّر المناخ.

تضمّ البيرو أكبر سلسلة جبال استوائية في العالم، و71% من مجمل الأنهار الجليدية الاستوائية، ولديها 27 من أصل 32 نوعاً مناخياً أُحصيت في مختلف أنحاء العالم، وفقاً للهيئة الوطنية للمياه.

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