  • Alwasat News
Atwasat

الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 08:39 مساء
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
نهر غانغوتري الجليدي منبع نهر الغانج في الهند. (أ ف ب)
alwasat radio

خلصت دراسة علمية، نُشرت نتائجها الثلاثاء، إلى أن الأنهر الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص، فبين العامين 2011 و2020، ذابت الأنهر الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق هذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة «ICIMOD»، وقال المعد الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر في حديث إلى وكالة «فرانس برس» «ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد. لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة» التي يحصل فيها ذلك، وأشار إلى أن الذوبان «يحصل بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن».

ولفت التقرير إلى أن الأنهر الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكل مصدراً مهماً للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة، واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهر الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز «ICIMOD»، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضاً أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان، وتُغذي الأنهر الجليدية في جبال الهملايا 10 من أهم أحواض الأنهر في العالم، بما في ذلك نهر الغانج، والسند، والنهر الأصفر، وميكونغ، وإيراوادي. وتوفر كذلك الغذاء والطاقة والدخل لمليارات البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت نائبة رئيس مركز «ICIMOD» إيزابيلا كوزيل «يعتمد مليارا شخص في آسيا على المياه من الأنهر الجليدية والثلوج. وعواقب فقدان هذا الغلاف الجليدي تفوق التصور، وحتى إذا جرى حصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بموجب اتفاق باريس للمناخ، فمن المتوقع أن تفقد الأنهر الجليدية ما بين ثلث ونصف حجمها بحلول العام 2100، وفق الدراسة، وقال ويستر إن «هذا يؤكد الحاجة إلى عمل مناخي عاجل»، مضيفاً «كل زيادة صغيرة سيكون لها تأثير هائل ونحن حقاً بحاجة إلى العمل على لجم تغير المناخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!

كاريكاتير حليم - إحاطة باتيلي!
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن

الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من عمليات الاحتيال عبر استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي

بايدن: تهديد بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية حقيقي
ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي

ضمن مبادرة «الطبيب الليبي».. إجراء عمليات وتدريب كوادر في مركز سبها الطبي
شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟

شاهد في «وسط الخبر»: بعد إحاطته.. هل أصبح عجز باتيلي حقيقة واقعية؟
السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي

السجن 5 سنوات لنائب رئيس الوزراء الأسبق الصديق عبدالكريم بتهمة فساد مالي
اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة «الاستقرار»

اتهامات للمجتمع الدولي بتأييد تقاسم السلطة بين «النخب الفاسدة» في ليبيا بحجة ...
الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو

ماكرون: 5 دول أوروبية ستشترك في شراء صواريخ «ميسترال» أرض - جو
نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)

نص إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن (19 يونيو 2023)
شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه

شهد اغتيال جده.. وفاة حفيد الزعيم الروسي تروتسكي والوصي على إرثه
مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

مانحون يلتزمون تقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان
واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان

واشنطن: قلون إزاء العمليات العسكرية في الزاوية ونقل الأسلحة للسودان
اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار

اتفاق بيئي تاريخي.. الأمم المتحدة تتبنى أول معاهدة لحماية أعالي البحار
«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب

«في التسعين» يكشف مستجدات دوري التتويج السداسي وحلول لأزمة المنتخب
تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي

تسريبات تكشف خروج 3 نجوم من تشيلسي للدوري السعودي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)
صراصير «الليل» تغزو منطقة في نيفادا الأميركية (صور)
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
العثور على بقايا ديناصور نادر في تشيلي
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
الذكاء الصناعي يعوض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27
مليونير صيني يتقدم لامتحانات الثانوية العامة للمرة 27...
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الأميركية الكويتية نور الفلاح
في عمر الـ83 عاماً.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من ......
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»...
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس
حصوة كلوية تدخل موسوعة غينيس...
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة من «الكسكس»
مطاعم مغاربية جديدة في باريس تعرّف الفرنسيين بأطباق أقل شهرة......
المزيد
تباطؤ مبيعات الدراجات في أوروبا باستثناء مبيعات الكهربائية منها
تباطؤ مبيعات الدراجات في أوروبا باستثناء مبيعات الكهربائية ......
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ملياري شخص
الأنهر الجليدية بالهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة ما يهدد ......
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية
نيوزيلندا تستعيد تدريجيا بقايا بشرية تعود إلى شعوبها الأصلية...
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن
الكلاب تسهم في التخلص من الجرذان في واشنطن...
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم
هيئة سكك الحديد الفرنسية تنجو من قضية «قط» أمام المحاكم...
المزيد