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بلجيكا تصنع حواجز من المحار لحماية الشواطئ من التآكل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 06:09 مساء
بلجيكا تصنع حواجز من المحار لحماية الشواطئ من التآكل
صياد يحمل محار بلح البحر في نيوبورت ببلجيكا 18 يوليو 2023. (أ ف ب)
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تُجري بلجيكا تجربة علمية تتمثل في إقامة شبكة من الحبال على نقطة بداية المياه العميقة، تستطيع أن تتشبث بها يرقات بلح البحر تتمكن من خلالها إنشاء حواجز طبيعية من محار بلح البحر قبالة الشاطئ، ما يؤدي إلى نشوء الشُعَب الطبيعية التى تقوم بتثبيت الرواسب العالقة في الماء على الأرض، ومن ثم الحد من التآكل في المنطقة البحرية.

وتشكل هذه التجربة العلمية ثمرة أبحاث أجراها معهدا «فليز» و«أيلفو» في منطقة فلاندر الناطقة بالهولندية، المتعاونان مع شركات بلجيكية متخصصة في إقامة المنشآت البحرية، وطُبقت لمدة ست سنوات على بعد بضعة كيلومترات من الشاطئ قبالة محطة لا بان للقطارات، بالقرب من الحدود الفرنسية للحدّ من الآثار الضارة للتيارات القوية في بحر الشمال وتُسهم في الوقت نفسه في تعزيز التنوع الحيوي، حسب وكالة «فرانس برس».

نمو الرخويات المتجمعة يوفر حاجزًا أمام التيارات
وأُعلنت نتائج التجربة في أكتوبر بمدينة أوستند، الأبرز في بلجيكا بمجال الدراسات البحرية. وبات المشروع التجريبي راهنًا في انتظار إثارة اهتمام الحكومات التي ستتمكن من تنفيذه على نطاق واسع وتوفير التمويل اللازم له.

ويتمثل المبدأ في إقامة شبكة الحبال تتشبث بها يرقات بلح البحر، وتتكفل الطبيعة بعد ذلك بالمراحل التالية.

ومن شأن نمو الرخويات المتجمعة في باقات على شبكة عمودية من الحبال أن يوفر تدريجًا حاجزًا طبيعيًا أمام التيارات، في هذه المساحة المتوسطة بين المياه المنخفضة والعميقة حيث يتم جرف الرمال بقوة.

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أما في المرحلة الثانية، فما إن تصبح كتل بلح البحر هذه ثقيلة جدًا بحيث لا يتحمل الحبل بقاءها معلقة به، تسقط من تلقائها في قاع البحر، ما يؤدي إلى إنتاج منظومة بيئية جديدة.

وشرحت العالمة في معهد أبحاث الزراعة وصيد الأسماك والغذاء «إيلفو» أليكسيا سيميرارو أن «موطنًا لكل أنواع الكائنات الحية ينشأ حول بلح البحر، وسقوط كتله إلى القاع هو الذي يؤدي إلى نشوء الشُعَب الطبيعية» 

وأوضحت أنها «شُعَب حيوية» تؤدي إلى تثبيت الرواسب العالقة في الماء على الأرض، وبالتالى الحد من التآكل في منطقة بحرية معروفة بتياراتها وأمواجها القوية التي يتجاوز ارتفاعها في بعض الأحيان أمتاراً عدة.

وصفات «للحواجز الطبيعية» من كائنات بحرية
ورأى توماس ستيركس الذي يعمل في شركة «ديمي» البلجيكية ذات الانتشار العالمي ووظّف في المشروع خبرته في مجال البنى التحتية البحرية، إن «هذه التقنية توفر حلاً للتحديات المقبلة»، كما لاحظ أن الساحل البلجيكي أصبح عرضة لخطر العواصف المتكررة المتزايدة الشدة بفعل التغيّر المناخي.

واعتبر ستيركس أن ما سمّاه «خطوط الحماية الحيوية تحت الماء»، المقامة بالحبال باستخدام تقنيات تربية الأحياء المائية، لن تحل محل إضافة تعزيز الخط الساحلي بالرمال، ولكن خط الدفاع الأول ضد العواصف هو أحد مفاتيح مكافحة التآكل.

وأزيلت أخيرًا قبالة ساحل لا بان، العوامات والمراسي التي كانت تربط الحبال بالشُعب التجريبية التي أقيمت العام 2017. وتنطلق إزالتها من وجوب مراعاة متطلبات حماية الحيوانات والنباتات في المنطقة المصنفة على قائمة «ناتورا 2000» للمحميات الطبيعية الأوروبية.

وبدأ علماء الأحياء في مختبرهم في أوستند بـ«إيلفو» بإعداد وصفات «للحواجز الطبيعية» التالية التي يعتزمون اختبارها، وهي تقوم على الطحالب، والأعشاب البحرية، والديدان القاعية المسماة أنبوبية.

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