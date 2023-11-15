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طائرة شحن بلجيكية تعود أدراجها إلى نيويورك بسبب هروب حصان من قفصه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 01:16 مساء
طائرة شحن بلجيكية تعود أدراجها إلى نيويورك بسبب هروب حصان من قفصه
رجل يُدخل حصانا في صندوق بأحد مطارات باريس بتاريخ 29 أكتوبر 2019 (أ ف ب)
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عادت طائرة شحن بلجيكية كانت تغادر نيويورك أدراجها إلى مطار «جون إف كينيدي» الدولي بسبب هروب حصان من قفصه، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» مستندة إلى مشاهد من نظام مراقبة الحركة الجوية، أن الحصان فر بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة التي كانت حينها على علو حوالي 9500 متر، حسب وكالة «فرانس برس».

وطلب طيار طائرة «بوينغ 747» التابعة لطيران «اير أتلانتا آيسلاندك» على إثر ذلك، الإذن بالعودة إلى نيويورك، مع فشل الطاقم في إعادة الحصان إلى قفصه.

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وقال الطيار في تسجيل نشر عبر يوتيوب «لم نواجه مشكلة مرتبطة بالطيران لكن علينا العودة إلى نيويورك لأننا لم نتمكن من إعادة الحصان إلى قفصه».

التخلص من نحو 20 طنا من الوقود
وطلب الطيار أيضا حضور طبيب بيطري خلال هبوط الطائرة. واضطرت الطائرة إلى التخلص من نحو 20 طنا من الوقود فوق المحيط الأطلسي قبل أن تتمكن من الهبوط.

واستأنفت رحلتها بعد فترة وجيزة لتهبط في لييج البلجيكية في صباح اليوم التالي، بحسب بيانات من موقع «فلايت رادار 24» المتخصص.

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