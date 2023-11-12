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«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 12 نوفمبر 2023, 02:39 مساء
«غوغل» تستثمر ملايين الدولارات في شركة ناشئة للذكاء الصناعي
شعار شركة «غوغل» العالمية. (الإنترنت)
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تجري شركة «غوغل» محادثات جدية، لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في شركة «Character.AI» للذكاء الصناعي، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الصناعي للحصول على رأس مال من أجل تدريب النماذج، ومواكبة طلب المستخدم.

ونقلت وكالة «رويترز»، السبت، عن مصادر مطلعة أن هذا الاستثمار الجديد، الذي يمكن تنظيمه كأوراق مالية قابلة للتحويل، يهدف إلى تعميق الشراكة الحالية التي تحوزها «Character.AI» بالفعل مع «غوغل»، والتي تستخدم بموجبها خدمات «غوغل» السحابية ووحدات معالج «تينسور» في معالجة النماذج.

أسس «Character.AI» موظفان سابقان في «غوغل»: نوام شازير ودانيال دي فريتاس، وتتيح للأشخاص الدردشة مع إصدارات افتراضية من المشاهير مثل بيلي إيليش أو شخصشيات الرسوم المتحركة، وذلك من خلال إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم، إلى جانب مساعدي الذكاء الصناعي.

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خدمات متنوعة تقدمها «Character.AI»
وتتيح الشركة خدماتها مجانا، ولكنها تقدم نموذج اشتراك مقابل 9.99 دولار شهريا للمستخدمين الذين يرغبون في تخطي الخط الافتراضي، للوصول إلى روبوت الدردشة.

كما تتيح «Character.AI» خدمات متعددة بأدوار وأنماط مختلفة، وجذبت شريحة عريضة من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 عاما، والذين أسهموا في 60% من الحركة على الموقع.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أن خدماتها المدعومة بالذكاء الصناعي جذبت 100 مليون زائر يوميا على موقعها الرسمي خلال ست أشهر من انطلاقها.

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